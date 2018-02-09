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Останкинская башня получит новую подсветку в честь китайского Нового года
Останкинская башня обзаведется новой временной подсветкой, приуроченной к китайскому Новому году. Об этом сообщили представители московского правительства.

Останкинская башня получит новую подсветку в честь китайского Нового года


Подсветка начнет работать 10 февраля вместе с другими высотками мира. Таким образом, в Москве присоединятся к поздравлением жителей КНР.

Китайский Новый год отмечается с 16 февраля. Традиционно, его нужно встречать в одежде красного цвета, поскольку этот оттенок в КНР принято ассоциировать с счастьем и радостью. Отмечается, что праздник в Китае отмечается несколько недель.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 18:44
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