Burger King могут оштрафовать на 1,5 млн рублей за нанесение ущерба экологии Подмосковья
Рестораны сети Burger King в Балашихе и Реутове не имеют разрешительно-технической документации в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения ТБО. Подмосковное министерство экологии может наложить штраф на заведения в размере 1,5 млн рублей.
Александр Коган, занимающий пост министра экологии и природопользования Подмосковья, заявил в массмедиа, что в отношении двух заведений общественного питания составлено 10 протоколов о нарушениях административного характера. Согласно информации подмосковного министерства экологии, у ресторанов не имеется необходимой документации на обращение с мусором и осуществление выбросов в атмосферу.
Организации не предоставили инспекторам данные, необходимые для ведения кадастра отходов. Особо отмечено, что СМИ не располагают каким-либо комментарием от представителей Burger King.
Александр Коган, занимающий пост министра экологии и природопользования Подмосковья, заявил в массмедиа, что в отношении двух заведений общественного питания составлено 10 протоколов о нарушениях административного характера. Согласно информации подмосковного министерства экологии, у ресторанов не имеется необходимой документации на обращение с мусором и осуществление выбросов в атмосферу.
Организации не предоставили инспекторам данные, необходимые для ведения кадастра отходов. Особо отмечено, что СМИ не располагают каким-либо комментарием от представителей Burger King.
Автор: Семен Зайцев