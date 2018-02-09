Врач из Уфы назвал "вырванной из контекста" фразу о выхаживании недоношенных младенцах
Врач из Уфы опроверг сообщения, которые появились в СМИ, о том, что выхаживание недоношенных младенцев он назвал «псевдогуманизмом». Отмечается, что эти слова были вызваны из контекста.
Ранее один из Telegram-каналов обнародовал информацию о том, что на заседании врач предложил коллегам подумать, необходимо ли спасть недоношенных новорожденных. По версии СМИ, во время комментирования соответствующей проблемы врач заявил, что в таком случае имеет место быть «вторжение в божественные дела из-за псевдогуманизма».
Медик заявил, что в пример был приведен западных опыт, поскольку там никто не занимается выхаживанием детей, родивших недоношенными. Российские коллеги говорили о неприемлемости такого способа. В РФ выступают за то, чтобы выхаживать недоношенных малышей. Кроме этого, на собрании обсуждалось создание системы социализации, адаптации и реабилитации таких детей.
Ранее один из Telegram-каналов обнародовал информацию о том, что на заседании врач предложил коллегам подумать, необходимо ли спасть недоношенных новорожденных. По версии СМИ, во время комментирования соответствующей проблемы врач заявил, что в таком случае имеет место быть «вторжение в божественные дела из-за псевдогуманизма».
Медик заявил, что в пример был приведен западных опыт, поскольку там никто не занимается выхаживанием детей, родивших недоношенными. Российские коллеги говорили о неприемлемости такого способа. В РФ выступают за то, чтобы выхаживать недоношенных малышей. Кроме этого, на собрании обсуждалось создание системы социализации, адаптации и реабилитации таких детей.
Автор: Валерия Орлова