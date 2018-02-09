Президентский лимузин «Кортеж» оборудуют шинами «Кама»
Президентский лимузин «Кортеж» оборудуют оригинальными боестойкими шинами «Кама». Резина разработана учеными из научно-технического центра при компании «Татнефть».
Над проектом «Кортеж» работают 74 российских компании и 76 иностранных. Специалисты «Татнефти» разработали для президентских автомобилей специальные шины, обладающие повышенной проходимости. Разработку ученых инженеры применят на всех транспортных средствах «Единой модульной платформой». Программа реализуется для развития российского производства автомобильных запчастей и импортозамещения.
Презентация минивэна, внедорожника и лимузина состоится в 2018 году перед инаугурацией новоизбранного президента. Позже ограниченным тиражом выйдут комбинированные автомобили.
Ранее сообщалось, что кожу для правительственных авто закупят в Рязани.
Над проектом «Кортеж» работают 74 российских компании и 76 иностранных. Специалисты «Татнефти» разработали для президентских автомобилей специальные шины, обладающие повышенной проходимости. Разработку ученых инженеры применят на всех транспортных средствах «Единой модульной платформой». Программа реализуется для развития российского производства автомобильных запчастей и импортозамещения.
Презентация минивэна, внедорожника и лимузина состоится в 2018 году перед инаугурацией новоизбранного президента. Позже ограниченным тиражом выйдут комбинированные автомобили.
Ранее сообщалось, что кожу для правительственных авто закупят в Рязани.
Автор: Джанабилова Татьяна П