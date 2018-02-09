ВВС США уничтожили авиаударом не утонувшую ступень ракеты Falcon 9
ВВС США при помощи авиаудара не ликвидировали не тонущую ступень ракеты Falcon 9. Предполагалось, что ступень затонет после удара о поверхность воды, но она осталась плавать, создавая препятствие для судоходства. Во время запуска ракеты предполагалось сэкономить на процессе утилизации ступеней.
Первая ступень ракеты в соответствии с планом высадилась при помощи экономичного метода. Во избежание повреждения посадочной платформы при сбоях, ступень намеревались отправить в море, где произошло бы её потопление. От ступени получали данные телеметрии, однако, поскольку пуск являлся экспериментальным, она не должна была садиться на платформу во избежание повреждения при неудаче. Ступень приземлилась очень плавно, поэтому не погрузилась под воду и не смогла набрать жидкость, поскольку не произошло разрушение швов.
Первоначально Илон Маск планировал отбуксировать ступень в сторону берега для последующей утилизации, однако в целях ускорения процесса принято решение попросить ВВС США нанести воздушный удар по использованной ступени.
Первая ступень ракеты в соответствии с планом высадилась при помощи экономичного метода. Во избежание повреждения посадочной платформы при сбоях, ступень намеревались отправить в море, где произошло бы её потопление. От ступени получали данные телеметрии, однако, поскольку пуск являлся экспериментальным, она не должна была садиться на платформу во избежание повреждения при неудаче. Ступень приземлилась очень плавно, поэтому не погрузилась под воду и не смогла набрать жидкость, поскольку не произошло разрушение швов.
Первоначально Илон Маск планировал отбуксировать ступень в сторону берега для последующей утилизации, однако в целях ускорения процесса принято решение попросить ВВС США нанести воздушный удар по использованной ступени.
Автор: Валерий Антонов