Mercedes разработает катер в стиле гиперкара Mercedes Project One
Компания Mercedes-AMG начала разработку катера в стиле Project One. Водное транспортное средство получило название Cigarette Racing 515 Project One.
Официальная презентация катера должна состояться в рамках выставки яхт в Майами в конце февраля текущего года. Водное транспортное средство визуально будет напоминать гиперкар благодаря не только использованию соответствующих компонентов, но и аналогичной цветовой гамме.
Особенностью транспортного средства станет силовой агрегат от болида Mercedes-AMG W06 Hybrid на 1,6 литра при общей мощности в 1000 лошадиных сил. Вместе с ним установят два блока литий-ионных батарей. Представители компаний отмечают, что изначально катер планировалось сделать полностью электрическим, однако от этой идеи было решено отказаться.
Mercedes-AMG Proejct One в кузове суперкара может разгоняться до 150 километров в час всего за шесть секунд. Максимальная скорость катера по мотивам транспортного средства будет составлять 350 километров в час, после чего активируется блокиратор разгона. По поводу его стоимости пока ничего не сообщается.
Официальная презентация катера должна состояться в рамках выставки яхт в Майами в конце февраля текущего года. Водное транспортное средство визуально будет напоминать гиперкар благодаря не только использованию соответствующих компонентов, но и аналогичной цветовой гамме.
Особенностью транспортного средства станет силовой агрегат от болида Mercedes-AMG W06 Hybrid на 1,6 литра при общей мощности в 1000 лошадиных сил. Вместе с ним установят два блока литий-ионных батарей. Представители компаний отмечают, что изначально катер планировалось сделать полностью электрическим, однако от этой идеи было решено отказаться.
Mercedes-AMG Proejct One в кузове суперкара может разгоняться до 150 километров в час всего за шесть секунд. Максимальная скорость катера по мотивам транспортного средства будет составлять 350 километров в час, после чего активируется блокиратор разгона. По поводу его стоимости пока ничего не сообщается.
Автор: Махов Артем