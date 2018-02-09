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Ученые внашли ошибки при редактировании генома системой CRISPR
Ученые, работающие на базе израильского Института Вейцмана, нашли ошибки при редактировании генома системой CRISPR. Ранее она выполняла функции защиты бактерий от вирусных фагов или же интервентов.

Ученые внашли ошибки при редактировании генома системой CRISPR


По имеющимся данным, CRISPR сохраняла кусочки ДНК, которые напали на бактерии фагов. В последствие это помогало им отражать аналогичную угрозу и во время распознавать ее. Поскольку соответствующую защиту имеют только 40% бактерий, исследователи решили найти более действенные способы. В ходе проведения научной работы ученые нашли гены с неизвестными функциями, среди них был белок Cas9. За счет способностей последнего ДНК разрешается, а это позволяет избавиться от испорченного участка путем редактирования генома. Однако впоследствии ученые нашли ошибки, допускаемые CRISPR.

По имеющимся данным, Cas9 разрезает не только участки, комлементарные РНК, но и другие похожие на них объекты. Это связано с тем, что белок проверяет ДНК на соответствие, начиная с одного конца. За каждое совпадение выделяется дополнительная энергия.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 19:50
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