«АвтоВАЗ» переведет свои дилерские салоны на новый стиль деятельности
«АвтоВАЗ» переведет свои дилерские салоны на новый стиль деятельности, позволяющий улучшать взаимодействие с клиентами. Сведения предоставлены экспертами агентства «Автостат».
В России насчитывается 300 дилерских салонов. 17 отделений были открыты в прошлом году. Руководство концерна считает, что для успешного развития бизнеса мало иметь много представительств. Сейчас, когда не нужно думать о повышении продаж, можно перенять опыт западных коллег и повысить уровень сервиса.
«АвтоВАЗ» намерен сопровождать свои автомобили до момента утилизации и преобразовать дилерские центры в комфортные отделения, в которых покупателям удобно находиться во время выбора машины и проведения ТО.
Ранее концерн перенес выпуск Lada Vesta Cross.
В России насчитывается 300 дилерских салонов. 17 отделений были открыты в прошлом году. Руководство концерна считает, что для успешного развития бизнеса мало иметь много представительств. Сейчас, когда не нужно думать о повышении продаж, можно перенять опыт западных коллег и повысить уровень сервиса.
«АвтоВАЗ» намерен сопровождать свои автомобили до момента утилизации и преобразовать дилерские центры в комфортные отделения, в которых покупателям удобно находиться во время выбора машины и проведения ТО.
Ранее концерн перенес выпуск Lada Vesta Cross.
Автор: Джанабилова Татьяна П