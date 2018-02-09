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Samsung патентует полноэкранный смартфон с аналогом 3D Touch
Samsung упростит пользование полноэкранными смартфонами. Производитель намерен запатентовать новый гаджет, имеющий улучшенную технологию 3D Touch. Управление девайсом будет осуществляться различной степенью нажатия.

Samsung патентует полноэкранный смартфон с аналогом 3D Touch

В сопроводительной документации указывается, что новое изделие южнокорейской компании полностью лишат рамок, дисплей выполнят высокочувствительным к различной степени нажатия. Новая технология похожа на 3D Touch, используемой у iPhone. Система распознаёт три уровня касания. В более ранних версиях флагманского южнокорейского смартфона датчики распознавали сильное нажатие лишь в нижней части экрана, это позволяло вернуться на рабочий стол. Новая технология позволяет «разбудить» смартфон лёгким касанием, пользователь сможет увидеть время.

Более сильное нажатие активирует дактилоскоп. Третье усилие в определённой части экрана возвращает смартфону предыдущее изображение. Инженеры Samsung предоставили пользователям самостоятельно назначать дополнительные функции для клика «Домой». Эксперты отмечают, что массовое производство полноэкранных смартфонов компания начнёт через несколько лет.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 20:40
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