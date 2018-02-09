Парк «Зарядье» получил первое место в международном конкурсе InAVation Awards
Парк «Зарядье» получил первую позицию в интернациональном конкурсе InAVation Awards этого года. О награде, врученной 6 февраля, рассказал Марат Хуснуллин.
«Парк "Зарядье" является совершенно уникальным проектом, который стал лицом столицы. Тут представлена отличная работа строителей и архитекторов, а также реализованы инновационные решения, использовались самые новые технологии. За счет этого парк смог получить высшую профпремию в группе "Общественная архитектура" интернациональной премии», – сообщил заммэра.
Хуснуллин отметил, что у парка ранее была достаточно высокая конкуренция среди прочих проектов. В рамках премии InAVation Awards 2018 появились свыше 300 проектов в 11 различных номинациях. Интернациональное жюри выделило работу в целях привлечению посетителей в состав медиакомплекса «Полет», а также «Машина времени», которые получили первое место в сфере аудиовизуальных технологий. Это стало второй интернациональной премией объекта. Перед этим «Зарядье» становился финалистом премии интернационального портала ArchDaily.
«Парк "Зарядье" является совершенно уникальным проектом, который стал лицом столицы. Тут представлена отличная работа строителей и архитекторов, а также реализованы инновационные решения, использовались самые новые технологии. За счет этого парк смог получить высшую профпремию в группе "Общественная архитектура" интернациональной премии», – сообщил заммэра.
Хуснуллин отметил, что у парка ранее была достаточно высокая конкуренция среди прочих проектов. В рамках премии InAVation Awards 2018 появились свыше 300 проектов в 11 различных номинациях. Интернациональное жюри выделило работу в целях привлечению посетителей в состав медиакомплекса «Полет», а также «Машина времени», которые получили первое место в сфере аудиовизуальных технологий. Это стало второй интернациональной премией объекта. Перед этим «Зарядье» становился финалистом премии интернационального портала ArchDaily.
Автор: Валерий Антонов