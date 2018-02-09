Видео с новорожденным цветным осьминогом набирает популярность в Сети
Пользователей Сети покорил новорожденный цветной осьминог. Соответствующее видео было обнародовано на официальном аккаунте Аквариума Вирджинии.
На видео показано, как рождается и изменяет свой цвет карибский рифовый осьминог. По словам биологов, это происходит с целью маскировки.
«Осьминог сразу облачился в камуфляж, когда родился. Этот вид использует специальные мышцы, чтобы открывать, а также закрывать мешочки с пигментом. Похоже, малыш отреагировал на черный цвет стола, находящегося под резервуаром», - рассказали специалисты.
Пост, опубликованный в социальной сети Twitter, собрал огромное количество лайков и ретвитов. Пользователи интернет-ресурса восхитились маленьким животным.
По словам сотрудником учреждения, в скором времени мать осьминога должна умереть, поскольку представители этого вида живут не более полутора лет. Цель их жизни – спариваться и рожать детей. Специалисты понимают, что скоро самка умрет, когда она откладывает яйца.
На видео показано, как рождается и изменяет свой цвет карибский рифовый осьминог. По словам биологов, это происходит с целью маскировки.
«Осьминог сразу облачился в камуфляж, когда родился. Этот вид использует специальные мышцы, чтобы открывать, а также закрывать мешочки с пигментом. Похоже, малыш отреагировал на черный цвет стола, находящегося под резервуаром», - рассказали специалисты.
Пост, опубликованный в социальной сети Twitter, собрал огромное количество лайков и ретвитов. Пользователи интернет-ресурса восхитились маленьким животным.
По словам сотрудником учреждения, в скором времени мать осьминога должна умереть, поскольку представители этого вида живут не более полутора лет. Цель их жизни – спариваться и рожать детей. Специалисты понимают, что скоро самка умрет, когда она откладывает яйца.
Автор: Валерия Орлова