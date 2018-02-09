Tesla намерена выпускать по 100 000 грузовиков в год
Компания Илона Маска Tesla намерена выпускать по 100 000 грузовиков Semi с электромоторами в год. Сведения со ссылкой на основателя концерна появились в издании Electrek.
Илон Маск считает, что уже через четыре года Tesla сможет нарастить мощности и довести объем выпускаемых грузовиков до намеченного плана. Количество в 100 тыс. единиц разработчик считает вполне разумным.
Tesla Semi дебютировал в ноябре прошлого года. Под капотом новинки стоит четыре электрические силовые установки, позволяющие преодолеть на одном заряде до 805 километров пути.
Серийное производство грузовиков стоимостью в 150 тыс. долларов стартует в следующем году. Сейчас компания принимает предзаказы. В числе клиентов числится UPS, Anheuser-Busch, Bee’ah, PepsiCo.
Ранее сообщалось о намерении Tesla построить завод в КНР.
Илон Маск считает, что уже через четыре года Tesla сможет нарастить мощности и довести объем выпускаемых грузовиков до намеченного плана. Количество в 100 тыс. единиц разработчик считает вполне разумным.
Tesla Semi дебютировал в ноябре прошлого года. Под капотом новинки стоит четыре электрические силовые установки, позволяющие преодолеть на одном заряде до 805 километров пути.
Серийное производство грузовиков стоимостью в 150 тыс. долларов стартует в следующем году. Сейчас компания принимает предзаказы. В числе клиентов числится UPS, Anheuser-Busch, Bee’ah, PepsiCo.
Ранее сообщалось о намерении Tesla построить завод в КНР.
Автор: Джанабилова Татьяна П