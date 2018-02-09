Создатели Minecraft закроют серверы карточной игры Scrolls 13 февраля
Создатели Minecraft закроют серверы карточной игры Scrolls 13 февраля и прекратят выпускать патчи. Сведения предоставили официальные представители компании-разработчика.
В июне 2015 года разработчики студии Mojang предупредили геймеров о скором прекращении поддержки приложения, пообещав, что оно проработает еще год.
«Бета-версия игры оказалась удачной. Каждый день на полях Scrolls сражались десятки тысяч геймеров. Сейчас многие из них продолжают играть, но поддерживать низкодоходный проект нам не выгодно», - говорится в сообщении.
11 февраля разработчики проведут последний онлайн-турнир, предоставив игрокам модифицируемую внутриигровую базу, позволяющую корректировать настройки и менять правила.
Ранее Mojang рассказала о числе пользователей, играющих в Minecraft.
В июне 2015 года разработчики студии Mojang предупредили геймеров о скором прекращении поддержки приложения, пообещав, что оно проработает еще год.
«Бета-версия игры оказалась удачной. Каждый день на полях Scrolls сражались десятки тысяч геймеров. Сейчас многие из них продолжают играть, но поддерживать низкодоходный проект нам не выгодно», - говорится в сообщении.
11 февраля разработчики проведут последний онлайн-турнир, предоставив игрокам модифицируемую внутриигровую базу, позволяющую корректировать настройки и менять правила.
Ранее Mojang рассказала о числе пользователей, играющих в Minecraft.
Автор: Джанабилова Татьяна П