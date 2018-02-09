Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018
exclusive / Технологии / Важно

Создатели Minecraft закроют серверы карточной игры Scrolls 13 февраля
Создатели Minecraft закроют серверы карточной игры Scrolls 13 февраля и прекратят выпускать патчи. Сведения предоставили официальные представители компании-разработчика.

Создатели Minecraft закроют серверы карточной игры Scrolls 13 февраля


В июне 2015 года разработчики студии Mojang предупредили геймеров о скором прекращении поддержки приложения, пообещав, что оно проработает еще год.

«Бета-версия игры оказалась удачной. Каждый день на полях Scrolls сражались десятки тысяч геймеров. Сейчас многие из них продолжают играть, но поддерживать низкодоходный проект нам не выгодно», - говорится в сообщении.

11 февраля разработчики проведут последний онлайн-турнир, предоставив игрокам модифицируемую внутриигровую базу, позволяющую корректировать настройки и менять правила.

Ранее Mojang рассказала о числе пользователей, играющих в Minecraft.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 21:44
Читайте также
СМИ обсуждают пластическую операцию Григория
"ВКонтакте" покажет все соревнования ОИ-2018 и
Лимит выдачи ипотеки с господдержкой составит 600
В Twitter распространяются шутки об отличии
Парк «Зарядье» получил первое место в
Журналист из США заявил, что российские
Лидера движения #MeToo Кристину Гарсиа обвинили в
Видео с новорожденным цветным осьминогом набирает
Биржа Binance вернется к работе через несколько
Дебаты как инструмент пиара, или почему Игорь
В РФ могут создать систему поощрения порядочных
Врач из Уфы назвал "вырванной из контекста" фразу
Добавление комментария
Последние новости
10.02, 08:00 Молодая беременная жена Диброва выставила огромную грудь
10.02, 07:45 Ученые разрешили есть свежевыпавший снег
10.02, 07:30 Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S может получить сканер
10.02, 07:16 Ученые: Спиртовые антисептики для рук уже не спасают от
10.02, 07:00 Microsoft открыла доступ к Resume Assistant бесплатно
10.02, 06:45 СМИ обсуждают пластическую операцию Григория Родченкова
10.02, 06:30 "ВКонтакте" покажет все соревнования ОИ-2018 и
10.02, 06:00 Гоночный кит-кар Shortcut в сборке поступит на рынок
10.02, 05:30 Легендарный плеер нулевых Winamp возродили в браузере
10.02, 05:00 Актриса из фильма «Гардемарины, вперед!» Ольга Машная
10.02, 04:30 Аарон Пол стал отцом и разместил фото дочери в Instagram
10.02, 04:00 Лимит выдачи ипотеки с господдержкой составит 600 млрд
10.02, 03:30 В Twitter распространяются шутки об отличии гриппа и
10.02, 03:00 Яббарова из «Дома-2» объявили в розыск из-за долгов
10.02, 02:30 Ученые: Шизофрения, аутизм и биполярное расстройство
10.02, 02:00 В Калининградской области откроется центр высоких
10.02, 01:30 Apple начала выполнять предзаказы на смарт-колонки
10.02, 01:00 Ученые: Среди коров нашлись оптимисты и пессимисты
10.02, 00:30 В Facebook начали тестировать кнопку «дизлайк»
10.02, 00:00 Intel транслирует зимние ОИ-2018 в VR-версии по всему