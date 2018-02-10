Intel транслирует зимние ОИ-2018 в VR-версии по всему миру
Открытые 9 февраля в Южной Корее ОИ-2018 получили эксклюзивную VR-версию. Речь идёт о поддержке различных очков виртуальной реальности. При помощи гаджетов можно отслеживать соревнования на зимней Олимпиаде.
Желающие наблюдать за ОИ-2018 в Пхенчхане с полным погружением, не выходя из собственного дома, получили для этого реальную возможность. Олимпиаду транслируют в виртуальной реальности, компания Intel разработала стрим-версию зимних Игр. Попасть на престижные соревнования можно не выходя из квартиры. Intel осуществляет VR-трансляцию с начала церемонии открытия. Управляющий директор Intel Sport сообщил в СМИ, что проект является крупнейшим для компании.
Наряду с Olympics Broadcast Service, инженеры Intel отвечают за съёмку и трансляцию игр в режиме виртуальной реальности. Отснятые панорамные ролики распространяются 10 трансляционными операторами со всего мира, они являются партнёрами.
Желающие наблюдать за ОИ-2018 в Пхенчхане с полным погружением, не выходя из собственного дома, получили для этого реальную возможность. Олимпиаду транслируют в виртуальной реальности, компания Intel разработала стрим-версию зимних Игр. Попасть на престижные соревнования можно не выходя из квартиры. Intel осуществляет VR-трансляцию с начала церемонии открытия. Управляющий директор Intel Sport сообщил в СМИ, что проект является крупнейшим для компании.
Наряду с Olympics Broadcast Service, инженеры Intel отвечают за съёмку и трансляцию игр в режиме виртуальной реальности. Отснятые панорамные ролики распространяются 10 трансляционными операторами со всего мира, они являются партнёрами.
Автор: Семен Зайцев