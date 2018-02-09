Лидера движения #MeToo Кристину Гарсиа обвинили в домогательствах мужчин
Кристину Гарсиа, являющуюся лидером движения #MeToo, обвинили в домогательствах мужчин. Об этом завил политик Дэниэле Фиерро. Своему бывшему начальнику Яну Кальдерону Фиерро пожаловался на то, что лидер движения #MeToo гладила его по спине, пытаясь потрогать ягодицы. Сейчас в отношении Гарсиа ведутся следственные мероприятия.
По словам фигурантки дела, подобный инцидент мог произойти во время игры в софтбол, но девушка не помнит того момента, когда гладила Фиерро по спине. Она считает, что любые обвинения в сексуальных домогательствах должны восприниматься всерьёз и лидер вышеназванного движения намерена принимать участие в любых расследованиях. Однако их общественный деятель считает необоснованными.
Массовые скандалы на фоне этой темы начались после того, как знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах.
По словам фигурантки дела, подобный инцидент мог произойти во время игры в софтбол, но девушка не помнит того момента, когда гладила Фиерро по спине. Она считает, что любые обвинения в сексуальных домогательствах должны восприниматься всерьёз и лидер вышеназванного движения намерена принимать участие в любых расследованиях. Однако их общественный деятель считает необоснованными.
Массовые скандалы на фоне этой темы начались после того, как знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах.
Автор: Валерия Орлова