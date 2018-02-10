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Ученые: Среди коров нашлись оптимисты и пессимисты
Среди коров обнаружили пессимисты и оптимисты, указывается в материалах исследования канадских зоологов. В соответствии с мнением исследователей, понимание индивидуальных особенностей животных крайне важно для обеспечения им лучшего ухода. Часть животных ведут себя разным образом при стрессовых ситуациях, что указывает на индивидуальные особенности, уверены исследователи.

Ученые: Среди коров нашлись оптимисты и пессимисты


К примеру, в числе свиней и собак можно увидеть отличия по отношению к жизни. Обычно, одни проявляют любопытство при попадании в новые условия, тогда как иные демонстрируют недоверие. Авторы работы приняли решение выяснить, имеются ли аналогичные паттерны поведения у коров.

Для выявления представителей разных групп реализовали эксперимент с 22 телятами. Вначале каждое животное располагали в спецзагоне с пятью окошкам. Левое содержало бутылку с молоком, а правое — пустую емкость и устройство, выпускавшее поток воздуха. Затем испытуемые вычислили, где именно находится награда, а где — наказание, после чего случайным образом размещали питание в одном из 3-х средних отверстий. При этом в крайних были пустые бутылки.

После этого провели контроль поведения телят. В соответствии с их гипотезой, оптимисты обязаны подходить к бутылке, даже когда та расположена близко к отверстию с «наказанием». Пессимисты же будут избегать нового предмета, когда тот приближается к отверстию, где раньше имелось угощение.

Все животные вели себя различным образом, однако в целом личные особенности остались без изменения в течение 3-х недель. Зоологи пришли к выводу, что пессимизм и оптимизм —индивидуальные черты, но никак не итог временных эмоций или настроений. Индивидуальные черты присущи также акулам и рыбкам гуппи. При этом данио-рерио оказались подвержены «эмоциональной лихорадке», из-за которой температура тела возрастает в случае опасности.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 01:00
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