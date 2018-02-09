Британские биологи вырастили яйцеклетки в лаборатории
Британские биологи научились выращивать яйцеклетки в лаборатории. Такая информация появилась в пятницу из публикации в издании Molecular Human Reproduction.
Исследователи взяли образцы яичников у десяти рожавших женщин 25-39 лет. Из них они получили 87 фолликулов, которые являются компонентами яичника. С помощью гормональной стимуляции ученые заставили их развиваться. В результате удалось получить девять яйцеклеток, которые готовы к оплодотворению. На весь процесс формирования ушло порядка трех недель.
Биологи рассказали, что такая техника поможет решить массу проблем бесплодия. Например, появятся шансы на рождение малыша у онкобольных женщин, яичники которых были удалены либо пострадали вследствие химеотерапии.
Исследователи взяли образцы яичников у десяти рожавших женщин 25-39 лет. Из них они получили 87 фолликулов, которые являются компонентами яичника. С помощью гормональной стимуляции ученые заставили их развиваться. В результате удалось получить девять яйцеклеток, которые готовы к оплодотворению. На весь процесс формирования ушло порядка трех недель.
Биологи рассказали, что такая техника поможет решить массу проблем бесплодия. Например, появятся шансы на рождение малыша у онкобольных женщин, яичники которых были удалены либо пострадали вследствие химеотерапии.
Автор: Дрокина Татьяна