Apple начала выполнять предзаказы на смарт-колонки HomePod
26 января сотрудники корпорации Apple начали принимать первые заказы на модернизированные смарт-колонки. 9 февраля стартуют розничные продажи. Уже весной HomePod поступит на рынки ФРГ и Франции.
Во время анонса устройства, состоявшегося в июне прошлого года, разработчики обещали начать продажи HomePod в декабре. В ноябре потенциальным покупателям сообщили о переносе релиза, так и не назвав причины.
Беспроводная колонка способна самостоятельно определить местоположение и исходя из этого настроить высококачественное звучание. HomePod, работающий на базе чипсета А8, укомплектован 7 динамиками, сабвуфером, системой голосового управления с поддержкой ассистента Siri.
Ранее сообщалось о крупнейшей утечке в Apple.
Во время анонса устройства, состоявшегося в июне прошлого года, разработчики обещали начать продажи HomePod в декабре. В ноябре потенциальным покупателям сообщили о переносе релиза, так и не назвав причины.
Беспроводная колонка способна самостоятельно определить местоположение и исходя из этого настроить высококачественное звучание. HomePod, работающий на базе чипсета А8, укомплектован 7 динамиками, сабвуфером, системой голосового управления с поддержкой ассистента Siri.
Ранее сообщалось о крупнейшей утечке в Apple.
Автор: Джанабилова Татьяна П