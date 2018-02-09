Журналист из США заявил, что российские кёрлингисты похожи на шпионов
Журналист из США Дэн Ветцел заявил, что пара кёрлингистов из РФ Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова напоминают шпионов. Спортсмены отправились на Олимпийские игры-2018, в Южную Корею, чтобы выступить в качестве одиночников.
По словам представителя СМИ, Брызгалова напоминает ему героиня из фильма о Джеймсе Бонде, а Крушельницкий – актера из «Форсажа». Журналист убежден, что «русские троллят весь мир», отправляя на спортивные соревнования кёрлингистов, похожих на двойных агентов.
Ранее в Сети появлялась информация о том, что Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в четвёртом по сету туре группового этапа олимпийского турнира в дабл-миксте обыграли уроженцев Китая Ван Жуй и Ба Дэсиня с финальным счетом 6:5.
По словам представителя СМИ, Брызгалова напоминает ему героиня из фильма о Джеймсе Бонде, а Крушельницкий – актера из «Форсажа». Журналист убежден, что «русские троллят весь мир», отправляя на спортивные соревнования кёрлингистов, похожих на двойных агентов.
Ранее в Сети появлялась информация о том, что Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в четвёртом по сету туре группового этапа олимпийского турнира в дабл-миксте обыграли уроженцев Китая Ван Жуй и Ба Дэсиня с финальным счетом 6:5.
Автор: Валерия Орлова