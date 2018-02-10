В Калининградской области откроется центр высоких технологий
В Гусеве, Калининградская область, собираются открыть центр высоких технологий. Финансы на это выделит известный в России технологический инвестор - холдинг G5 Group.
Договор об этом подписали в Калининграде в четверг, 8 февраля. Центр откроют в Гусеве на основе базы Технополиса G5, расположенной в городе. Таким образом, получится объединить производственные возможности БФУ и холдинга.
В центре собираются создавать всю нужную научную и техническую инфраструктуру для исследований в сфере микроэлектроники и материаловедении. В будущем там будут заниматься фундаментальными разработками по виртуальной реальности, а также нейротехнологиям. Глава регионального Министерства промышленного развития Дмитрий Кусков сообщил, что подобная новация даст возможность привлечь в область лучших специалистов. Кроме того, появится стимул и для молодого поколения региона.
Технополисом G5 является единственное в стране частное инновационное объединение. Его база в Гусеве находится на территории в 230 га. Пока там занимаются разработками в области производства потребительской электроники.
Договор об этом подписали в Калининграде в четверг, 8 февраля. Центр откроют в Гусеве на основе базы Технополиса G5, расположенной в городе. Таким образом, получится объединить производственные возможности БФУ и холдинга.
В центре собираются создавать всю нужную научную и техническую инфраструктуру для исследований в сфере микроэлектроники и материаловедении. В будущем там будут заниматься фундаментальными разработками по виртуальной реальности, а также нейротехнологиям. Глава регионального Министерства промышленного развития Дмитрий Кусков сообщил, что подобная новация даст возможность привлечь в область лучших специалистов. Кроме того, появится стимул и для молодого поколения региона.
Технополисом G5 является единственное в стране частное инновационное объединение. Его база в Гусеве находится на территории в 230 га. Пока там занимаются разработками в области производства потребительской электроники.
Автор: Дрокина Татьяна