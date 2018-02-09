В честь 10 лет кинофрашнизы Marvel 79 звёзд сделали общее фото
Официально юбилей киновселенной будет достигнут только весной 2018 года, однако в итоге стали отмечать данное событие уже сейчас. Кевин Файги, продюсер и руководитель Marvel Studios, собрал для съёмок картины «Мстители: война бесконечности» 79 актеров, принимавших участие в съемках картин по вымышленной Вселенной. Это стало событием в честь 10 лет со дня выпуска «Невероятного Халка» и «Железного человека».
Почётные центральные места достались Роберту Дауни-младшему и Кевину Файги. Позади занменитостей разместились Стэн Ли, создатель комиксов Marvel, а также актёр Крис Эванс. Сделать общий снимок компания пригласила режиссёра Джосса Уидона.
Групповой фотоснимок был создан ещё 7 октября 2017 года, однако участники киновселенной хранили это в секрете. Празднование 10-летия стартует после выхода кинокартины «Мстители: война бесконечности». Успех продуктов в рамках франшизы в течение последних 10 лет подтвердили кассовые сборы в мире, достигшие суммарно отметки больше $13,5 млрд.
Почётные центральные места достались Роберту Дауни-младшему и Кевину Файги. Позади занменитостей разместились Стэн Ли, создатель комиксов Marvel, а также актёр Крис Эванс. Сделать общий снимок компания пригласила режиссёра Джосса Уидона.
Групповой фотоснимок был создан ещё 7 октября 2017 года, однако участники киновселенной хранили это в секрете. Празднование 10-летия стартует после выхода кинокартины «Мстители: война бесконечности». Успех продуктов в рамках франшизы в течение последних 10 лет подтвердили кассовые сборы в мире, достигшие суммарно отметки больше $13,5 млрд.
Автор: Валерий Антонов