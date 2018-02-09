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Дмитрий Маликов посвятил песню пользователям Instagram
Известный певец Дмитрий Маликов написал новую песню для пользователей социальной сети Instagram. Соответствующим видеороликом артист поделился на своей странице на одноименном интернет-ресурсе.

Дмитрий Маликов посвятил песню пользователям Instagram


«Всем инсстаграмерам посвящается! Моя новая пьеса STORY'S», - подписал публикацию Дмитрий Маликов.

На ролике Маликов играет душевную мелодию на фортепиано. Пользователи поблагодарили его за видео. «Душевно, мелодично, пронзительно...Браво, Маэстро, браво!!Спасибо, что поделились!» - написали фолловеры в комментариях.

Возможно, на написание новой мелодии Маликова вдохновило рождение сына. Мальчик появился на свет несколько дней назад, его выносила суррогатная мать. Имя ребенка артист скрывает, не исключается, что новорожденного назовут Дмитрий или Юрий. Отметим, что у Маликова уже есть 17-летняя дочь Стефания.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 23:30
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