Ученые: Шизофрения, аутизм и биполярное расстройство имеют схожие молекулярные черты
Ученые из лаборатории при Калифорнийском университете в США доказали, что шизофрения, аутизм и биполярное расстройство имеют схожие молекулярные черты. Подробные результаты исследования появились в тематическом издании.
Сегодня все распространенные болезни широко изучены, в отличие от психических отклонений. Поведенческие недуги психологи определить могут, но физиологические тяжело поддаются диагностике.
Чтобы разгадать тайну, ученые обратились к мозгу и выяснили, что молекулярные профили трех распространенных болезней очень похожи и имеют почти одинаковую генную экспрессию. Обнаружить начинающееся расстройство можно по РНК в мозге. Это подтвердили результаты исследования, в рамках которого ткани мозга психически нездоровых людей сравнивали со здоровыми. Оказалось, что образцы людей с биполярными расстройствами, шизофренией и аутизмом совпали.
Биологи уверены, что, продолжив изучение, смогут выявить причину, провоцирующую развитие заболеваний.
Ранее эксперты нашли генетический код шизофрении.
Сегодня все распространенные болезни широко изучены, в отличие от психических отклонений. Поведенческие недуги психологи определить могут, но физиологические тяжело поддаются диагностике.
Чтобы разгадать тайну, ученые обратились к мозгу и выяснили, что молекулярные профили трех распространенных болезней очень похожи и имеют почти одинаковую генную экспрессию. Обнаружить начинающееся расстройство можно по РНК в мозге. Это подтвердили результаты исследования, в рамках которого ткани мозга психически нездоровых людей сравнивали со здоровыми. Оказалось, что образцы людей с биполярными расстройствами, шизофренией и аутизмом совпали.
Биологи уверены, что, продолжив изучение, смогут выявить причину, провоцирующую развитие заболеваний.
Ранее эксперты нашли генетический код шизофрении.
Автор: Джанабилова Татьяна П