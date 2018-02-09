Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес / Важно / dzen

Фолловеры уличили Лопыреву в использовании фотошопа
Виктория Лопырева появилась на публике в откровенном платье с глубоким декольте, наряд подчеркнул неправдоподобно тонкую талию звезды, считают фолловеры. Они уличили модель в использовании фотошопа.

Фолловеры уличили Лопыреву в использовании фотошопа

В своём микроблоге в Instagram Лопырева разместила очередной фотоснимок. Он сделан на одном из светских мероприятий. Поклонники были удивлены изменившейся фигурой Виктории Лопыревой, некоторые пользователи высказали сомнения в отношении излишне тонкой талии актрисы.

По мнению части подписчиков, на других снимках звезда выглядит не такой уж хрупкой. Многие оставили свои комментарии, выражая личное мнение. Некоторые пользователи написали, что такой утончённой талии быть не может.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 23:00
Читайте также
СМИ обсуждают пластическую операцию Григория
"ВКонтакте" покажет все соревнования ОИ-2018 и
Лимит выдачи ипотеки с господдержкой составит 600
В Twitter распространяются шутки об отличии
Парк «Зарядье» получил первое место в
Журналист из США заявил, что российские
Лидера движения #MeToo Кристину Гарсиа обвинили в
Видео с новорожденным цветным осьминогом набирает
Биржа Binance вернется к работе через несколько
Дебаты как инструмент пиара, или почему Игорь
В РФ могут создать систему поощрения порядочных
Врач из Уфы назвал "вырванной из контекста" фразу
Добавление комментария
Последние новости
10.02, 08:00 Молодая беременная жена Диброва выставила огромную грудь
10.02, 07:45 Ученые разрешили есть свежевыпавший снег
10.02, 07:30 Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S может получить сканер
10.02, 07:16 Ученые: Спиртовые антисептики для рук уже не спасают от
10.02, 07:00 Microsoft открыла доступ к Resume Assistant бесплатно
10.02, 06:45 СМИ обсуждают пластическую операцию Григория Родченкова
10.02, 06:30 "ВКонтакте" покажет все соревнования ОИ-2018 и
10.02, 06:00 Гоночный кит-кар Shortcut в сборке поступит на рынок
10.02, 05:30 Легендарный плеер нулевых Winamp возродили в браузере
10.02, 05:00 Актриса из фильма «Гардемарины, вперед!» Ольга Машная
10.02, 04:30 Аарон Пол стал отцом и разместил фото дочери в Instagram
10.02, 04:00 Лимит выдачи ипотеки с господдержкой составит 600 млрд
10.02, 03:30 В Twitter распространяются шутки об отличии гриппа и
10.02, 03:00 Яббарова из «Дома-2» объявили в розыск из-за долгов
10.02, 02:30 Ученые: Шизофрения, аутизм и биполярное расстройство
10.02, 02:00 В Калининградской области откроется центр высоких
10.02, 01:30 Apple начала выполнять предзаказы на смарт-колонки
10.02, 01:00 Ученые: Среди коров нашлись оптимисты и пессимисты
10.02, 00:30 В Facebook начали тестировать кнопку «дизлайк»
10.02, 00:00 Intel транслирует зимние ОИ-2018 в VR-версии по всему