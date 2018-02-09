Фолловеры уличили Лопыреву в использовании фотошопа
Виктория Лопырева появилась на публике в откровенном платье с глубоким декольте, наряд подчеркнул неправдоподобно тонкую талию звезды, считают фолловеры. Они уличили модель в использовании фотошопа.
В своём микроблоге в Instagram Лопырева разместила очередной фотоснимок. Он сделан на одном из светских мероприятий. Поклонники были удивлены изменившейся фигурой Виктории Лопыревой, некоторые пользователи высказали сомнения в отношении излишне тонкой талии актрисы.
По мнению части подписчиков, на других снимках звезда выглядит не такой уж хрупкой. Многие оставили свои комментарии, выражая личное мнение. Некоторые пользователи написали, что такой утончённой талии быть не может.
В своём микроблоге в Instagram Лопырева разместила очередной фотоснимок. Он сделан на одном из светских мероприятий. Поклонники были удивлены изменившейся фигурой Виктории Лопыревой, некоторые пользователи высказали сомнения в отношении излишне тонкой талии актрисы.
По мнению части подписчиков, на других снимках звезда выглядит не такой уж хрупкой. Многие оставили свои комментарии, выражая личное мнение. Некоторые пользователи написали, что такой утончённой талии быть не может.
Автор: Семен Зайцев