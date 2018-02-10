В Twitter распространяются шутки об отличии гриппа и простуды
На фоне увеличения числа ОРВИ в микроблоге Twitter набирает популярность шутка относительно алгоритмов излечения от простуды. Пользователи поделились советами, которые предоставили им рядовые граждане, а также профессиональные доктора. В соответствии с ним, если человек ощущает будто попал под поезд, это указывает на заболевание гриппом. Если самочувствие несколько лучше, то это обычная простуда.
Помимо этого, врачи пошутили о необходимости поставить под сомнение наличие у пациента гриппа, если он смог самостоятельно прибыть на прием. Диагностировать заболевание можно по отношению людей к небольшой прибыли. Когда пациент готов подняться с постели, чтобы получить небольшое вознаграждение, у него обычная простуда.
В то же время медики дали совет не принимать подобный юмор всерьез, а также помнить о высокой опасности гриппа. Когда у людей на протяжении нескольких часов повышается до 39 градусов и больше, чувствуется ломота в теле, а также болевые ощущение в горле, покраснение области глаз, а также отсутствие насморка, ему нужно срочно обратиться за помощью к медикам во избежание развития осложнений.
Помимо этого, врачи пошутили о необходимости поставить под сомнение наличие у пациента гриппа, если он смог самостоятельно прибыть на прием. Диагностировать заболевание можно по отношению людей к небольшой прибыли. Когда пациент готов подняться с постели, чтобы получить небольшое вознаграждение, у него обычная простуда.
В то же время медики дали совет не принимать подобный юмор всерьез, а также помнить о высокой опасности гриппа. Когда у людей на протяжении нескольких часов повышается до 39 градусов и больше, чувствуется ломота в теле, а также болевые ощущение в горле, покраснение области глаз, а также отсутствие насморка, ему нужно срочно обратиться за помощью к медикам во избежание развития осложнений.
Автор: Валерий Антонов