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Яббарова из «Дома-2» объявили в розыск из-за долгов
Участника скандального телепроекта «Дом-2» Илью Яббарова объявили в розыск из-за долгов. Оказывается, что на шоу молодой человек скрывается от судебных приставов. В связи с неуплатой алиментов Яббаров должен свыше 100 тысяч рублей.


Яббарова из «Дома-2» объявили в розыск из-за долгов


На «Дом-2» молодой человек пришел к Камиле Коробейниковой весной 2015 года. Однако первый серьёзный роман он завел с Александрой Гозиаз. В разное время Яббаров встречался с Анной Беляковой, Светланой Кальметовой и Ольгой Рапунцель. После ссоры с Кристиной Дерябиной участника выгнали с проекта, но потом он несколько раз возвращался в периметр.

По словам матери Яббарова, искать его необходимо в Подмосковье, где находится поляна «Дома-2». В адрес телеканала ТНТ компетентные органы направили запросы о доходах участника за период пребывания на шоу.

Сообщается, что Яббаров прописан в Саратовской области, сейчас участнику телестройки нельзя выезжать за границу, следовательно, он не может полететь даже на Сейшельские острова, где снимается «Остров любви». Более того, временно приостановлено действие прав на управление автомобилем. Значит, после проекта молодой человек не сможет занять должность начальника транспортного управления проекта.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 03:00
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