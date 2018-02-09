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Из-за ошибки организаторов Олимпиады-2018 французов "подписали" российским флагом
Из-за ошибки организаторов Олимпийских Игр в Пхёнчхане французскую сборную "подписали" российским флагом. В рунете шутят, что таким образом Южная Корея поддержала спортсменов России.

Из-за ошибки организаторов Олимпиады-2018 французов "подписали" российским флагом


Сейчас в Пхёнчхане проходит открытие Зимних Олимпийских Игр. За этим зрелищем наблюдают миллионы человек во всем мире. Особый интерес также к российским спортсменам - они сами заявляли, что, по прибытию в олимпийский городок, журналисты наблюдали за ними с особым интересом.

Из-за ошибки организаторов Олимпиады-2018 французов "подписали" российским флагом


На церемонии открытия российская сборная вышла под флагом Олимпийских Игр, который нес один из организаторов. "Триколора" нет также на форме россиян. Тем не менее, флаг России случайно попал на Олимпиаду - организаторы перепутали его с французским.

Автор: Екатерина Кузнецова
Сегодня, 17:15
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