Биржа Binance вернется к работе через несколько часов
8 февраля, утром, биржа Binance, занимающаяся криптовалютными операциями, объявила о закрытии на техническое обслуживание. 9 февраля торговая площадка должна была возобновить работу, но триумфальное возвращение откладывается еще на несколько часов. Соответствующее сообщение появилось в микроблоге Twitter.
Как рассказал гендиректор компании Чангпенг Жао, сейчас специалисты проводят последние приготовления и спустя пару часов трейдеры смогут вновь воспользоваться услугами биржи.
8 февраля Джон Макафи, создатель антивирусных программ, сообщил, что Binance перестала работать после хакерской атаки и скрывает взлом от пользователей. Слухи породили массовую истерию, и рыночная стоимость криптовалют начала резко падать. Сейчас биткоин торгуется всего по 8000 долларов, а ночью его цена не превышала 7000 долларов. Binance сведения о взломе опровергает и готова предоставить желающим доказательства.
Как рассказал гендиректор компании Чангпенг Жао, сейчас специалисты проводят последние приготовления и спустя пару часов трейдеры смогут вновь воспользоваться услугами биржи.
8 февраля Джон Макафи, создатель антивирусных программ, сообщил, что Binance перестала работать после хакерской атаки и скрывает взлом от пользователей. Слухи породили массовую истерию, и рыночная стоимость криптовалют начала резко падать. Сейчас биткоин торгуется всего по 8000 долларов, а ночью его цена не превышала 7000 долларов. Binance сведения о взломе опровергает и готова предоставить желающим доказательства.
Автор: Джанабилова Татьяна П