В Facebook начали тестировать кнопку «дизлайк»
В социальной сети Facebook стартовали тестирования кнопки «downvote» - что-то наподобие «дизлайка». У пользователей должна появиться возможность оценить комментарий, как оскорбляющий, вставленный не по теме или тот, что вводит в заблуждение. Это поможет в борьбе с фейковыми аккаунтами и не самыми адекватными пользователями.
«Мы хотим изучить возможности функции, которая позволит сообщать мнение о комментариях к публикациям на публичных страницах. Это функционирует для небольшой группы только в Штатах», – объяснил пресс-секретарь соцсети.
Он объяснил, что сейчас оценивание комментария доступно для 5 процентов американских пользователей гаджетов на Android. Пока расширять тестовую группу в компании не собираются. При этом новая кнопка отображается исключительно на публичных страницах.
Отмечается, что она не влияет на рейтинг комментирующего либо самой страницы. Отзывы пока никак не подсчитывают и не показывают. Кнопка видна лишь сотрудникам компании.
«Нам не хотелось создать кнопку «Не нравится», так как мы не хотим сделать Facebook форумом, на котором плюсуются или минусуются сообщения», – так два года назад говорил о функции гендиректор компании Марк Цукерберг.
«Мы хотим изучить возможности функции, которая позволит сообщать мнение о комментариях к публикациям на публичных страницах. Это функционирует для небольшой группы только в Штатах», – объяснил пресс-секретарь соцсети.
Он объяснил, что сейчас оценивание комментария доступно для 5 процентов американских пользователей гаджетов на Android. Пока расширять тестовую группу в компании не собираются. При этом новая кнопка отображается исключительно на публичных страницах.
Отмечается, что она не влияет на рейтинг комментирующего либо самой страницы. Отзывы пока никак не подсчитывают и не показывают. Кнопка видна лишь сотрудникам компании.
«Нам не хотелось создать кнопку «Не нравится», так как мы не хотим сделать Facebook форумом, на котором плюсуются или минусуются сообщения», – так два года назад говорил о функции гендиректор компании Марк Цукерберг.
Автор: Дрокина Татьяна