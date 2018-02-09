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На Кубани мужчины в медицинских масках ограбили сразу два магазина
На Кубани мужчины в медицинских масках ограбили два магазина. К сотрудникам правоохранительных органов Северского района обратилась одна из продавщиц торговой точки, которая рассказала о нападении грабителя с пистолетом.

На Кубани мужчины в медицинских масках ограбили сразу два магазина


С камер видонаблюдения сотрудники полиции изъяли записи. После их просмотра стало понятно, что злоумышленник действовал не один, а с сообщником, ждавшим его у магазина в автомобиле. Все ориентировки были быстро разосланы патрульным.

Через короткое время после совершения второго преступления предполагаемых преступников задержали. На этот раз сотрудница одного из магазинов нажала на кнопку экстренного вызова правоохранителей. В район произошедшего инцидента был объявлен план «Перехват».

Злоумышленниками оказались 30-летние жители населенного пункта Абинск. Выяснилось, что они угрожали продавцам пневматическим оружием. По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство, задержанные мужчины заключены под стражу.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 17:30
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