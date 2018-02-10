Лимит выдачи ипотеки с господдержкой составит 600 млрд рублей
Лимит предоставления ипотеки с господдержкой достигнет отметки в 600 млрд рублей. Правительство России определило лимит для предоставления ипотечных кредитов с финансированием на федеральном уровне. Как отмечает Алексей Моисеев, замминистра финансов, увеличиваться эта сумма не станет.
«Уже сегодня для нам передали заявки приблизительно на триллион. Нам потребуются меры по урезанию лимитов на пропорциональную величину», — процитировали его СМИ.
Заявки на участие в реализации программы господдержки были поданы со стороны 25 банковских учреждений. При этом специалисты ведомства не ожидают значительного роста по объему заявлений, однако формально нет возможности отсекать и проводить распределение лимита до завершения периода предоставления запросов. Сегодня проводится сбор всех документов об участии и впоследствии при помощи несложным арифметических действий проводится высчитывание коэффициента, на который все заявки распределяются одинаково для укладки в составы лимита. Официальный период подачи закончится 15 февраля.
В январе Владимир Путин выдал Совету при президенте по вопросам стратегического развития поручение касательно обеспечения возможности покупки жилья с использованием ипотеки на период до 2025-го для 50% семей. В минувшем году объем предоставленных рублевых займов на ипотечные цели на 37,2% в ежегодном выражении достигла 2 трлн рублей. В то же время в конце января в Госдуме обсудили вопрос высокого начального взноса по госипотечным программам. Было вынесено предложение для профильных ведомств касательно предоставления заемщикам методов субсидировать начальный взнос в рамках спецпрограмм.
«Уже сегодня для нам передали заявки приблизительно на триллион. Нам потребуются меры по урезанию лимитов на пропорциональную величину», — процитировали его СМИ.
Заявки на участие в реализации программы господдержки были поданы со стороны 25 банковских учреждений. При этом специалисты ведомства не ожидают значительного роста по объему заявлений, однако формально нет возможности отсекать и проводить распределение лимита до завершения периода предоставления запросов. Сегодня проводится сбор всех документов об участии и впоследствии при помощи несложным арифметических действий проводится высчитывание коэффициента, на который все заявки распределяются одинаково для укладки в составы лимита. Официальный период подачи закончится 15 февраля.
В январе Владимир Путин выдал Совету при президенте по вопросам стратегического развития поручение касательно обеспечения возможности покупки жилья с использованием ипотеки на период до 2025-го для 50% семей. В минувшем году объем предоставленных рублевых займов на ипотечные цели на 37,2% в ежегодном выражении достигла 2 трлн рублей. В то же время в конце января в Госдуме обсудили вопрос высокого начального взноса по госипотечным программам. Было вынесено предложение для профильных ведомств касательно предоставления заемщикам методов субсидировать начальный взнос в рамках спецпрограмм.
Автор: Валерий Антонов