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exclusive / Экономика

Лимит выдачи ипотеки с господдержкой составит 600 млрд рублей
Лимит предоставления ипотеки с господдержкой достигнет отметки в 600 млрд рублей. Правительство России определило лимит для предоставления ипотечных кредитов с финансированием на федеральном уровне. Как отмечает Алексей Моисеев, замминистра финансов, увеличиваться эта сумма не станет.

Лимит выдачи ипотеки с господдержкой составит 600 млрд рублей


«Уже сегодня для нам передали заявки приблизительно на триллион. Нам потребуются меры по урезанию лимитов на пропорциональную величину», — процитировали его СМИ.

Заявки на участие в реализации программы господдержки были поданы со стороны 25 банковских учреждений. При этом специалисты ведомства не ожидают значительного роста по объему заявлений, однако формально нет возможности отсекать и проводить распределение лимита до завершения периода предоставления запросов. Сегодня проводится сбор всех документов об участии и впоследствии при помощи несложным арифметических действий проводится высчитывание коэффициента, на который все заявки распределяются одинаково для укладки в составы лимита. Официальный период подачи закончится 15 февраля.

В январе Владимир Путин выдал Совету при президенте по вопросам стратегического развития поручение касательно обеспечения возможности покупки жилья с использованием ипотеки на период до 2025-го для 50% семей. В минувшем году объем предоставленных рублевых займов на ипотечные цели на 37,2% в ежегодном выражении достигла 2 трлн рублей. В то же время в конце января в Госдуме обсудили вопрос высокого начального взноса по госипотечным программам. Было вынесено предложение для профильных ведомств касательно предоставления заемщикам методов субсидировать начальный взнос в рамках спецпрограмм.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 04:00
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