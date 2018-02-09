Фильм «Глиняная яма» с Верой Глаголевой скоро выйдет в прокат
Фильм «Глиняная яма» с Верой Глаголевой, сыгравшей свою последнюю роль, будет доснят и скоро выйдет в прокат. Соответствующую информацию предоставила подруга актрисы Наталья Иванова, присутствующая на вечере памяти в Еврейском Культурном Центре.
Продюсеры продолжают работу над лентой, сейчас к концу подходят монтажные работы. Иванова знает, что процесс находится на финишной прямой, но назвать конкретную дату премьеры затрудняется.
Глаголева согласилась на съемки в «Глиняной яме» зная о своем смертельном недуге. Работа давалась ей нелегко и съемочный процесс все время был, как непреодолимая стена, но актриса показала свой профессионализм и смогла завершить начатое.
Напомним, 31 января Глаголева могла бы отпраздновать 62-летие.
Продюсеры продолжают работу над лентой, сейчас к концу подходят монтажные работы. Иванова знает, что процесс находится на финишной прямой, но назвать конкретную дату премьеры затрудняется.
Глаголева согласилась на съемки в «Глиняной яме» зная о своем смертельном недуге. Работа давалась ей нелегко и съемочный процесс все время был, как непреодолимая стена, но актриса показала свой профессионализм и смогла завершить начатое.
Напомним, 31 января Глаголева могла бы отпраздновать 62-летие.
Автор: Джанабилова Татьяна П