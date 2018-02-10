Аарон Пол стал отцом и разместил фото дочери в Instagram
Аарон Пол, звезда картины «Во все тяжкие», рассказал в Instagram о том, что стал отцом. Он разместил на личной странице фотоблога снимок ребенка. Его супруга Лорен Пол родила дочь.
Аарон Пол разместил под кадром подпись «Моё сердце». Его жена на своей странице отметилась более развернутым комментарием.
«Нет слов, способных пояснить, что теперь происходит с моим сердцем», - указала Лорен Пол.
Пользователи Instagram оставили к снимкам несколько сотен тысяч отметок «Нравится», а также поздравили молодых родителей. Свадьба знаменитостей состоялась в 2013-м году. О беременности Лорен Пол актёр сообщил в сентябре, показав фото женщины на личной странице.
Аарон Пол разместил под кадром подпись «Моё сердце». Его жена на своей странице отметилась более развернутым комментарием.
«Нет слов, способных пояснить, что теперь происходит с моим сердцем», - указала Лорен Пол.
Пользователи Instagram оставили к снимкам несколько сотен тысяч отметок «Нравится», а также поздравили молодых родителей. Свадьба знаменитостей состоялась в 2013-м году. О беременности Лорен Пол актёр сообщил в сентябре, показав фото женщины на личной странице.
Автор: Валерий Антонов