Актриса из фильма «Гардемарины, вперед!» Ольга Машная призналась, что любит выпить
Героем очередного выпуска программы «Человек-невидимкой» стала актриса Ольга Машная. Она стала популярной после выхода картины «Гардемарины, вперед». По словам знаменитости, она любит выпить, но эта привычка появились из-за неустроенной жизни.
Ведущая телепрограммы Эвелина Блёданс оказалась отлично осведомлена о том, что в жизни Машной произошло немало драм. Также эксперты шоу путем использования своих сверхспособностей узнали о проблемах и тайных страхах знаменитости.
Актриса дважды выходила замуж, но единственного сына пришлось расти в одиночку. Как рассказала психолог проекта Марина Пугачева, Машная является одной из тех, кто «замучает заботой и прессингом».
По словам шамана Дардо Кусто, в своё время артистка обидела своих небесных покровителей, охладевших к ней. Сама же Машная признала, что сейчас ее не до конца устраивает ее жизнь. Разными способами она пытается справиться с проблемами, в том числе в этом помогает алкоголь.
Слава к Ольге Машной пришла очень рано. В рамках программы она призналась, что у нее есть грех перед матерью, который знаменитость пытается замолить. Два неудачных брака заставили звезду «Гардемарины, вперед!» закрыться от всех мужчин.
Ведущая телепрограммы Эвелина Блёданс оказалась отлично осведомлена о том, что в жизни Машной произошло немало драм. Также эксперты шоу путем использования своих сверхспособностей узнали о проблемах и тайных страхах знаменитости.
Актриса дважды выходила замуж, но единственного сына пришлось расти в одиночку. Как рассказала психолог проекта Марина Пугачева, Машная является одной из тех, кто «замучает заботой и прессингом».
По словам шамана Дардо Кусто, в своё время артистка обидела своих небесных покровителей, охладевших к ней. Сама же Машная признала, что сейчас ее не до конца устраивает ее жизнь. Разными способами она пытается справиться с проблемами, в том числе в этом помогает алкоголь.
Слава к Ольге Машной пришла очень рано. В рамках программы она призналась, что у нее есть грех перед матерью, который знаменитость пытается замолить. Два неудачных брака заставили звезду «Гардемарины, вперед!» закрыться от всех мужчин.
Автор: Валерия Орлова