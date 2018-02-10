СМИ обсуждают пластическую операцию Григория Родченкова
Григорий Родченков, информатор WADA, прибыл на интервью телеканалу CBS в бронежилете, заявив, что опасается за свою жизнь. Экс-глава антидопинговой лаборатории выглядел изменившимся, с окрашенными волосами и иными чертами лица, сообщают СМИ.
По информации массмедиа, химик мог сделать пластическую операцию, исходя из соображений личной безопасности. Канал CBS разместил анонс телепередачи на своём WEB-сайте. Заявлено об ожидаемом интервью с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории. В тизере Родченков, если это действительно был он, акцентируют внимание эксперты, представлен с иной формой губ и без усов. Сопроводительный текст под роликом указывает на то, что информатор WADA стоял за системой поддержки допинга в РФ. Это позволило олимпийцам принимать запрещённые препараты в ходе Олимпийских игр.
В видеосюжете голос за кадром заявляет, что россиянин живёт «в ожидании пули». Полная версия записи интервью выйдет 11 февраля, в воскресенье, в рамках популярной программы «60 минут» с известным ведущим Скоттом Пелли.
По информации массмедиа, химик мог сделать пластическую операцию, исходя из соображений личной безопасности. Канал CBS разместил анонс телепередачи на своём WEB-сайте. Заявлено об ожидаемом интервью с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории. В тизере Родченков, если это действительно был он, акцентируют внимание эксперты, представлен с иной формой губ и без усов. Сопроводительный текст под роликом указывает на то, что информатор WADA стоял за системой поддержки допинга в РФ. Это позволило олимпийцам принимать запрещённые препараты в ходе Олимпийских игр.
В видеосюжете голос за кадром заявляет, что россиянин живёт «в ожидании пули». Полная версия записи интервью выйдет 11 февраля, в воскресенье, в рамках популярной программы «60 минут» с известным ведущим Скоттом Пелли.
Автор: Семен Зайцев