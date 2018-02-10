Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018
exclusive / Общество / Важно

СМИ обсуждают пластическую операцию Григория Родченкова
Григорий Родченков, информатор WADA, прибыл на интервью телеканалу CBS в бронежилете, заявив, что опасается за свою жизнь. Экс-глава антидопинговой лаборатории выглядел изменившимся, с окрашенными волосами и иными чертами лица, сообщают СМИ.

СМИ обсуждают пластическую операцию Григория Родченкова

По информации массмедиа, химик мог сделать пластическую операцию, исходя из соображений личной безопасности. Канал CBS разместил анонс телепередачи на своём WEB-сайте. Заявлено об ожидаемом интервью с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории. В тизере Родченков, если это действительно был он, акцентируют внимание эксперты, представлен с иной формой губ и без усов. Сопроводительный текст под роликом указывает на то, что информатор WADA стоял за системой поддержки допинга в РФ. Это позволило олимпийцам принимать запрещённые препараты в ходе Олимпийских игр.

В видеосюжете голос за кадром заявляет, что россиянин живёт «в ожидании пули». Полная версия записи интервью выйдет 11 февраля, в воскресенье, в рамках популярной программы «60 минут» с известным ведущим Скоттом Пелли.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 06:45
Читайте также
СМИ обсуждают пластическую операцию Григория
"ВКонтакте" покажет все соревнования ОИ-2018 и
Лимит выдачи ипотеки с господдержкой составит 600
В Twitter распространяются шутки об отличии
Парк «Зарядье» получил первое место в
Журналист из США заявил, что российские
Лидера движения #MeToo Кристину Гарсиа обвинили в
Видео с новорожденным цветным осьминогом набирает
Биржа Binance вернется к работе через несколько
Дебаты как инструмент пиара, или почему Игорь
В РФ могут создать систему поощрения порядочных
Врач из Уфы назвал "вырванной из контекста" фразу
Добавление комментария
Последние новости
10.02, 08:00 Молодая беременная жена Диброва выставила огромную грудь
10.02, 07:45 Ученые разрешили есть свежевыпавший снег
10.02, 07:30 Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S может получить сканер
10.02, 07:16 Ученые: Спиртовые антисептики для рук уже не спасают от
10.02, 07:00 Microsoft открыла доступ к Resume Assistant бесплатно
10.02, 06:45 СМИ обсуждают пластическую операцию Григория Родченкова
10.02, 06:30 "ВКонтакте" покажет все соревнования ОИ-2018 и
10.02, 06:00 Гоночный кит-кар Shortcut в сборке поступит на рынок
10.02, 05:30 Легендарный плеер нулевых Winamp возродили в браузере
10.02, 05:00 Актриса из фильма «Гардемарины, вперед!» Ольга Машная
10.02, 04:30 Аарон Пол стал отцом и разместил фото дочери в Instagram
10.02, 04:00 Лимит выдачи ипотеки с господдержкой составит 600 млрд
10.02, 03:30 В Twitter распространяются шутки об отличии гриппа и
10.02, 03:00 Яббарова из «Дома-2» объявили в розыск из-за долгов
10.02, 02:30 Ученые: Шизофрения, аутизм и биполярное расстройство
10.02, 02:00 В Калининградской области откроется центр высоких
10.02, 01:30 Apple начала выполнять предзаказы на смарт-колонки
10.02, 01:00 Ученые: Среди коров нашлись оптимисты и пессимисты
10.02, 00:30 В Facebook начали тестировать кнопку «дизлайк»
10.02, 00:00 Intel транслирует зимние ОИ-2018 в VR-версии по всему