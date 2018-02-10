Легендарный плеер нулевых Winamp возродили в браузере
Пользователи, родившиеся в нулевых годах, смогут поностальгировать и вновь воспользоваться легендарным плеером Winamp, встроенным теперь в браузер. Разработка принадлежит Джордану Элдреджу.
Онлайн-версия Winamp появилась на сайте jordaneldredge.com. Разработчик использовал эмулятор, позволивший повторить дизайн и функциональность плеера. На виртуальном устройстве появился эквалайзер и поддержка музыки в формате mp3.
Впервые пользователи узнали о разработке Дмитрия Болдырева и Джастина Франкеля в 1997 году. Через 12 лет Winamp использовали около 70 млн человек, но в 2013 году проект закрыли.
Онлайн-версия Winamp появилась на сайте jordaneldredge.com. Разработчик использовал эмулятор, позволивший повторить дизайн и функциональность плеера. На виртуальном устройстве появился эквалайзер и поддержка музыки в формате mp3.
Впервые пользователи узнали о разработке Дмитрия Болдырева и Джастина Франкеля в 1997 году. Через 12 лет Winamp использовали около 70 млн человек, но в 2013 году проект закрыли.
Автор: Джанабилова Татьяна П