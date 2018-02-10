Гоночный кит-кар Shortcut в сборке поступит на рынок России за 1 млн рублей
Гоночный кит-кар Shortcut в сборке поступит на рынок России за 1 млн рублей. Стоимость может доходить до 1,195 млн рублей, но с 15 февраля ожидается 20-процентное подорожание машин от компании DK Racing.
Shortcut предназначен для механиков-любителей, которым нравится самостоятельно собирать автомобили. Базовый комплект обойдется покупателям в 290 тыс. рублей. В него входит готовый корпус моста, рулевое управление, педальный узел, подвеска, окрашенная рама с каркасом безопасности.
Второй набор стоит 600 тыс. рублей и включает шины, кованые диски, салонные элементы, систему пожаротушения, тормозную систему, алюминиевые панели для пола и кузовные панели. Силовой агрегат в комплект не входит.
Доплатив 350 тыс. рублей, автолюбители получат полный комплект с коробкой, мотором и кузовными панелями. Видео-инструкция прилагается на карте памяти. При проблемах со сборкой специалисты DK Racing готовы провести консультацию по телефону и даже выехать к клиенту.
Под капотом заднеприводного Shortcut стоит агрегат, сконструированный на базе установки от Lada Granta Sport, генерирующий мощность в 184 или 194 «лошади». Отдача зависит от используемого топлива. Двигатель отлично сочетается в 5-МКПП. Первую сотню авто берет за 4,5 сек при максимальном разгоне до 240 км/час.
Shortcut предназначен для механиков-любителей, которым нравится самостоятельно собирать автомобили. Базовый комплект обойдется покупателям в 290 тыс. рублей. В него входит готовый корпус моста, рулевое управление, педальный узел, подвеска, окрашенная рама с каркасом безопасности.
Второй набор стоит 600 тыс. рублей и включает шины, кованые диски, салонные элементы, систему пожаротушения, тормозную систему, алюминиевые панели для пола и кузовные панели. Силовой агрегат в комплект не входит.
Доплатив 350 тыс. рублей, автолюбители получат полный комплект с коробкой, мотором и кузовными панелями. Видео-инструкция прилагается на карте памяти. При проблемах со сборкой специалисты DK Racing готовы провести консультацию по телефону и даже выехать к клиенту.
Под капотом заднеприводного Shortcut стоит агрегат, сконструированный на базе установки от Lada Granta Sport, генерирующий мощность в 184 или 194 «лошади». Отдача зависит от используемого топлива. Двигатель отлично сочетается в 5-МКПП. Первую сотню авто берет за 4,5 сек при максимальном разгоне до 240 км/час.
Автор: Джанабилова Татьяна П