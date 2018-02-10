Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
В рамках предстоящей выставки Mobile World Congress 2018 появится мощный смартфон Mi MIX 2S. Сегодня в распоряжении веб-источников оказались данные касательно характеристик данного аппарата, а также его схематичное изображение. На снимке можно заметить, что новинка отличается безрамочным корпусом, фронтальной камерой в углу панели, а также дактилоскопическим сканером на дисплее с соотношением сторон 19,5:9.
Тыльная часть части корпуса использует двойную камеру с модулями на 12 Mpx. Дактилоскопический сканер оказался интегрирован в сферу экрана. Если верить представленным данным, то новинка получит производительный процессор Qualcomm Snapdragon 845 на 8 ядер Kryo 385 (производительностью 2,8 ГГц). Данный чип включает графический ускоритель модели Adreno 630.
Объем ОЗУ составляет 8 ГБ, а также устройство получит накопитель UFS на 256 ГБ. При этом керамический корпус Unibody позволит защитить аппаратную часть от повреждений. В соответствии с оценками IDC, 4-й квартал 2017-го года позволил в мире реализовать 403,5 млн устройств. Это на 6,3% меньше уровня за тот же период 2016-го года, когда объём поставок достигал отметки в 430,7 млн единиц. За минувший календарный период суммарно поставили 1,47 млрд смартфонов.
Тыльная часть части корпуса использует двойную камеру с модулями на 12 Mpx. Дактилоскопический сканер оказался интегрирован в сферу экрана. Если верить представленным данным, то новинка получит производительный процессор Qualcomm Snapdragon 845 на 8 ядер Kryo 385 (производительностью 2,8 ГГц). Данный чип включает графический ускоритель модели Adreno 630.
Объем ОЗУ составляет 8 ГБ, а также устройство получит накопитель UFS на 256 ГБ. При этом керамический корпус Unibody позволит защитить аппаратную часть от повреждений. В соответствии с оценками IDC, 4-й квартал 2017-го года позволил в мире реализовать 403,5 млн устройств. Это на 6,3% меньше уровня за тот же период 2016-го года, когда объём поставок достигал отметки в 430,7 млн единиц. За минувший календарный период суммарно поставили 1,47 млрд смартфонов.
Автор: Валерий Антонов