Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018
exclusive / Технологии / dzen

Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
В рамках предстоящей выставки Mobile World Congress 2018 появится мощный смартфон Mi MIX 2S. Сегодня в распоряжении веб-источников оказались данные касательно характеристик данного аппарата, а также его схематичное изображение. На снимке можно заметить, что новинка отличается безрамочным корпусом, фронтальной камерой в углу панели, а также дактилоскопическим сканером на дисплее с соотношением сторон 19,5:9.

Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее


Тыльная часть части корпуса использует двойную камеру с модулями на 12 Mpx. Дактилоскопический сканер оказался интегрирован в сферу экрана. Если верить представленным данным, то новинка получит производительный процессор Qualcomm Snapdragon 845 на 8 ядер Kryo 385 (производительностью 2,8 ГГц). Данный чип включает графический ускоритель модели Adreno 630.

Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее


Объем ОЗУ составляет 8 ГБ, а также устройство получит накопитель UFS на 256 ГБ. При этом керамический корпус Unibody позволит защитить аппаратную часть от повреждений. В соответствии с оценками IDC, 4-й квартал 2017-го года позволил в мире реализовать 403,5 млн устройств. Это на 6,3% меньше уровня за тот же период 2016-го года, когда объём поставок достигал отметки в 430,7 млн единиц. За минувший календарный период суммарно поставили 1,47 млрд смартфонов.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 07:30
Читайте также
Экс-нардеп Украины рассказал, почему Киев оставил
Петр Порошенко назвал главную проблему Украины
Украинскому спортсмену начали угрожать после фото
Рамзан Кадыров заявил о решении купить долю
Кудрин: Дефицит бюджета России по итогам 2018
Ягудин разместил в Instagram видео завоевания
На Олимпиаде разыграли первый комплект медалей в
Украинская оппозиция рассказала о накрутках
Жительница Воронежа устроила интимную фотосессию
Ко Дню всех влюбленных опубликован список
Болельщик из США развернул флаг России на
Россия и страны Евросоюза договорились о
Добавление комментария
Последние новости
10.02, 20:29 Ученые впервые воссоздали облик царицы Нефертити
10.02, 20:22 NASA показало галактику с четырьмя сверхновыми
10.02, 20:18 Актриса Дженифер Энистон замучила супруга своими диетами
10.02, 20:10 Volkswagen обменял 150 тыс. старых дизельных автомобилей
10.02, 20:03 Модель Мария Лиман примерила образ полицейского в
10.02, 19:51 В Англии мужчина с ноги разнимал драку между девушками
10.02, 19:41 Составлен ТОП наиболее опасных современных вирусов для
10.02, 19:30 Эксперты рассказали, как определить, попадал ли
10.02, 19:28 В Свердловской области на пепелище нашли три трупа с
10.02, 19:01 Экс-нардеп Украины рассказал, почему Киев оставил Крым в
10.02, 18:57 Сайт Алексея Навального добавили в реестр запрещённой
10.02, 18:48 В Ижевске женщина пострадала из-за упавшего на голову
10.02, 18:43 Петр Порошенко назвал главную проблему Украины
10.02, 18:41 В США врачи нашли в руке мальчика выросшую улитку
10.02, 18:34 На трассе в Тульской области столкнулись 2 большегруза
10.02, 18:13 В Петрозаводске на перекрестке столкнулись два автомобиля
10.02, 18:08 У Сергея Соседова диагностировали ряд опасных заболеваний
10.02, 18:06 В Ростове семилетний ребенок попал под колеса автомобиля
10.02, 18:01 В Санкт-Петербурге пенсионер до смерти забил жену
10.02, 17:57 Назван ТОП-10 кроссоверов, которые нельзя покупать на