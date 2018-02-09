СМИ: На открытии ОИ-2018 заметили Трампа с Ким Чен Ыном
На торжественном открытии Олимпийских игр в Южной Корее увидели Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, данное обстоятельство оказалось в центре внимания. Двух лидеров изобразил дуэт пародистов.
Фейковые политики находились в окружении журналистов и большой группы болельщиков. Настоящие главы двух государств, находящихся в определённом противостоянии друг с другом, на процедуре открытия зимних Олимпийских игр не присутствовали. Церемония в Пхенчхане прошла 9 февраля. Престижные международные соревнования продлятся до 25 февраля.
Политические отношение между КНДР и США были обострены вслед за состоявшимися в Северной Корее испытаниями ядерного оружия и стратегических баллистических ракет. Пхеньян в скором времени пригрозил нанести Вашингтону «невообразимый удар».
Фейковые политики находились в окружении журналистов и большой группы болельщиков. Настоящие главы двух государств, находящихся в определённом противостоянии друг с другом, на процедуре открытия зимних Олимпийских игр не присутствовали. Церемония в Пхенчхане прошла 9 февраля. Престижные международные соревнования продлятся до 25 февраля.
Политические отношение между КНДР и США были обострены вслед за состоявшимися в Северной Корее испытаниями ядерного оружия и стратегических баллистических ракет. Пхеньян в скором времени пригрозил нанести Вашингтону «невообразимый удар».
Автор: Семен Зайцев