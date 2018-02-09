Порносайты больше всех подвержены вирусам-майнерам
Порносайты больше всех подвергаются заражению вирусами, которые втайне от пользователей добывают криптовалюту. Эксперты выяснили, что почти 49% подобных скриптов встроены в коды ресурсов для взрослых.
В общем, из 100 000 самых популярных веб-сайтов код нашли на 241-м. Из них 50% были порнографическими сайтами, почти 8% порталов – мошенническими, около 7,5% – рекламными, а порядка 10% – обычными, без специальной тематики.
В основном, коды для майнинга встраиваются в ресурсы, где пользователи проводят много времени, к примеру, на видеохостингах. На этой неделе, например, сотрудники «Лаборатории Касперского» раскрыли способ применения ПК пользователя при помощи рекламы на YouTube. Чаще всего хакеры встраивают майнеры в javascript, при чьем исполнении компьютер начинает вычисления и работает намного медленнее.
В общем, из 100 000 самых популярных веб-сайтов код нашли на 241-м. Из них 50% были порнографическими сайтами, почти 8% порталов – мошенническими, около 7,5% – рекламными, а порядка 10% – обычными, без специальной тематики.
В основном, коды для майнинга встраиваются в ресурсы, где пользователи проводят много времени, к примеру, на видеохостингах. На этой неделе, например, сотрудники «Лаборатории Касперского» раскрыли способ применения ПК пользователя при помощи рекламы на YouTube. Чаще всего хакеры встраивают майнеры в javascript, при чьем исполнении компьютер начинает вычисления и работает намного медленнее.
Автор: Дрокина Татьяна