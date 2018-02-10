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"ВКонтакте" покажет все соревнования ОИ-2018 и эксклюзивный контент от МОК
"ВКонтакте" продемонстрирует все соревнования Олимпиады-2018, а также эксклюзивный контент, предоставленный МОК. Соцсеть проводит трансляцию 23 Зимних ОИ в сообществе TeleSport, а также на основной странице раздела видеороликов. Эксклюзивный контент будет предоставлен в составе официального паблика МОК.

"ВКонтакте" покажет все соревнования ОИ-2018 и эксклюзивный контент от МОК


В данной группе будут вестись прямые трансляции наиболее важных пресс-конференций МОК, появятся интервью со спортсменами. Особый чат-бот на странице сообщества даст возможность подписаться на рассылки новостей по разным видам спорта. Будут запущены несколько отдельных видеопотоков из Пхёнчхана, что даст возможность следить за событиями в Южной Корее на любых устройствах.

Одна из линий вещания будет активна круглые сутки: зрители заметят повторы наиболее ярких моментов Олимпиады, тогда как анонсы следующих показов будут регулярно обновляться, что позволит делать обзоры завершившегося соревновательного дня. В честь ОИ-2018 "ВКонтакте" представила 3 маски, которые позволят пользователям использовать образы хоккейного вратаря, биатлониста, а также болельщика отечественной сборной. Они уже доступны в группе "Истории" в составе мобильных приложений для iOS и Android.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 06:30
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