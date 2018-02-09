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Александр Серов заподозрил экс-жену в отравлении их первого ребенка
Александр Серов сообщил, что экс-супруга отравила их первого ребенка. Артист посетил программу «Прямой эфир» в Андреем Малаховым. Помимо этого, певец встретился с женщиной, родившей ему дочь Алису, дал ответ на все вопросы касательно отношений с экс-супругой.

Александр Серов заподозрил экс-жену в отравлении их первого ребенка


В одном из эфиров Александр Серов сообщил, что у него имеется дочь Алиса, проживающая в США. Артист подчеркнул её с ним внешнее сходство, однако идти на контакт не намерен.

«Если захочет посидеть в кафе, обсудить дела, конечно, я готов. При этом ходить по шоу либо лететь ей на встречу в США – не стану», - сообщил певец.

Мама девочки отметила, что давно влюбилась в Серова, вместе с ним ездила по гастролям, поддерживала отношения, однако не ревновала к иным женщинам, поскольку понимала, что популярный исполнитель отличается большим числом поклонниц. На протяжении долгого периода времени она проживает на Канарских островах. Женщина призналась, что ребенка родила «для себя». Не так давно официальная супруга Серова обвинила некоторых людей в доносах об изменах супруга.

Певец вспомнил, что пока был на гастролях его супруга рожала первого ребенка в больнице, однако то появился на свет с дефектом кисти. Вскоре после он умер. Врач предположил, что от ребенка пытались избавиться. Не исключалось предположение, что это делалось по той причине, что отцом был не Александр Серов.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 22:30
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