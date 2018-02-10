Microsoft открыла доступ к Resume Assistant бесплатно всем подписчикам Office 365
Корпорация Microsoft сделала общедоступным новый продукт Resume Assistant. Сервис открыт для подписчиков Office 365. Инсайдерам новая программа была предоставлена в ноябре прошедшего года.[i][/i]
Продукт американской корпорации позволяет пользователям создавать лучшие резюме, используя информацию из LinkedIn. Основной особенностью нового продукта является возможность сбора сервисом данных миллионов профилей в популярной социальной сети. Вследствие этого клиенты LinkedIn видят как другие специалисты оформляют своё резюме. Новая функция позволяет узнать о навыках, желательных для определения профессии. Помимо стандартных требований, программа Resume Assistant имеет возможность показывать вакансии непосредственно в программе Word.
После окончания работы с программой необходимо включить Open Candidates. Это позволит заявить о себе потенциальным работодателям. Пользователи по своему желанию могут использовать ProFinder при прохождении собеседования, им будет оказана помощь в начале карьеры.
Продукт американской корпорации позволяет пользователям создавать лучшие резюме, используя информацию из LinkedIn. Основной особенностью нового продукта является возможность сбора сервисом данных миллионов профилей в популярной социальной сети. Вследствие этого клиенты LinkedIn видят как другие специалисты оформляют своё резюме. Новая функция позволяет узнать о навыках, желательных для определения профессии. Помимо стандартных требований, программа Resume Assistant имеет возможность показывать вакансии непосредственно в программе Word.
После окончания работы с программой необходимо включить Open Candidates. Это позволит заявить о себе потенциальным работодателям. Пользователи по своему желанию могут использовать ProFinder при прохождении собеседования, им будет оказана помощь в начале карьеры.
Автор: Семен Зайцев