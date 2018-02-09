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Представлено первое официальное изображение Volkswagen Touareg нового поколения
Новый Volkswagen Touareg представил свой первый официальный снимок. Немецкая марка показала первый эскиз флагманского кроссовера 3-го поколения и обозначила дату премьеры модели. Мировой дебют пройдет 23 марта этого года на территории Пекина, однако это не совпадает с автосалоном, который стартует только в апреле.

Представлено первое официальное изображение Volkswagen Touareg нового поколения


На сегодня производитель распространил фото лишь одного авто Touareg третьего поколения. При этом экстерьер модели достаточно давно остается известным, поскольку первые кадры от фотошпионов появились на просторах Сети в марте 2017 года. Дизайн флагмана, созданного на основе концепта T-Prime GTE, будет объединен с пневмоподвеской, системой полного привода, механизмом управления задними колесами, а также системой стабилизации.

Иные подробности на сегодня не раскрываются. В соответствии с предварительными данными, новый Touareg создавался на базе MLB Evo, которая используется в качестве основы Bentley Bentayga, а также Audi Q7. В линейку силовых агрегатов кроссовера могут включить бензиновые «атмосферники» объемом 2 и 3 литра. Предположительно, в России Volkswagen Touareg нового поколения появится летом этого года.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 21:00
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