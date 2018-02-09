Ученые открыли фермент, отвечающий за сжигание калорий при ожирении
Ученые идентифицировали фермент TANK-связывающую киназу 1 (TBK1). Он оценен как основной компонент при контроле за расходом энергии организмом, это необходимо при изменении веса (при борьбе с ожирением) и лечебном голодании.
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили причину неудач в борьбе с ожирением. Обнаружен новый фермент, он «сторожит» жиры и блокирует возможность снизить массу тела. В пресс-релизе в издании MedicalXpress указывается, что компонент активируется в ответ на процессы, связанные с воспалением, вызываемом ожирением, и хроническими стрессами.
Киназа способна отключить АМФ-активируемую протеинкиназу (АМФК), она контролирует энергобаланс в клетках. Блокируется синтез жирных кислот, начинается процесс их окисления. В результате этого организм снижает энергетические затраты, это затрудняет потерю массы тела.
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили причину неудач в борьбе с ожирением. Обнаружен новый фермент, он «сторожит» жиры и блокирует возможность снизить массу тела. В пресс-релизе в издании MedicalXpress указывается, что компонент активируется в ответ на процессы, связанные с воспалением, вызываемом ожирением, и хроническими стрессами.
Киназа способна отключить АМФ-активируемую протеинкиназу (АМФК), она контролирует энергобаланс в клетках. Блокируется синтез жирных кислот, начинается процесс их окисления. В результате этого организм снижает энергетические затраты, это затрудняет потерю массы тела.
Автор: Семен Зайцев