Ученые: Спиртовые антисептики для рук уже не спасают от многих микробов
Бактерии научились приспосабливаться к сложным антисептикам, за 20 лет микроорганизмы стали в 10 раз устойчивые к спиртовой среде. Санирующие средства для рук применяют в больницах с начала нынешнего столетия, поэтому их состав несколько устарел.
Ранее специалисты полагали, что специальные жидкости способны останавливать распространение опасных микробов, в частности ванкомицин-резистентных энтерококков (VRE) и Staphylococcus aureus. Несмотря на усилия исследователей, бактерии выработали устойчивость к антибиотикам. Ученые считали, что к спирту микроорганизмы не способны адаптироваться, так как жидкость моментально растворяет наружные мембраны микроба.
Распространение ванкомицин-резистентных энтерококков возросло в пять раз, наряду с этим размножение Staphylococcus aureus заметно сократилось. Даже при таких показателях, отмечают специалисты, более половины инфицированных пациентов медицинских учреждений не выживают.
Ранее специалисты полагали, что специальные жидкости способны останавливать распространение опасных микробов, в частности ванкомицин-резистентных энтерококков (VRE) и Staphylococcus aureus. Несмотря на усилия исследователей, бактерии выработали устойчивость к антибиотикам. Ученые считали, что к спирту микроорганизмы не способны адаптироваться, так как жидкость моментально растворяет наружные мембраны микроба.
Распространение ванкомицин-резистентных энтерококков возросло в пять раз, наряду с этим размножение Staphylococcus aureus заметно сократилось. Даже при таких показателях, отмечают специалисты, более половины инфицированных пациентов медицинских учреждений не выживают.
Автор: Семен Зайцев