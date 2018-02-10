Ученые разрешили есть свежевыпавший снег
Ученые доказали, что употреблять в пищу свежевыпавший снег, пролежавший менее двух суток, безопасно для здоровья. В течение времени повышается риск загрязнения кристалликов, они покрываются плесенью и бактериями.
Медиа-издание The Washington Post сообщает, что исследователи Румынского университета собирали снег с территории парка, расположенного вблизи кольцевой развязки в городе Меркюря-Чук. Пробы собирались в январе и феврале, образцы были помещены в герметичные контейнеры, они хранились при температуре минус 17,4 градусов по Цельсию. Специалисты проследили процесс развития бактерий и плесени в кристаллах. В январском снеге на протяжении одного дня общее число бактерий возросло до пяти на 1 кв. мм.
В февральских образцах данный показатель был три раза выше. Особо отмечено, что свежевыпавший снег практически не имеет микробов, но через 12 часов общее число микроорганизмов в нём будет насчитывать десятки на один 1 кв. мм.
Медиа-издание The Washington Post сообщает, что исследователи Румынского университета собирали снег с территории парка, расположенного вблизи кольцевой развязки в городе Меркюря-Чук. Пробы собирались в январе и феврале, образцы были помещены в герметичные контейнеры, они хранились при температуре минус 17,4 градусов по Цельсию. Специалисты проследили процесс развития бактерий и плесени в кристаллах. В январском снеге на протяжении одного дня общее число бактерий возросло до пяти на 1 кв. мм.
В февральских образцах данный показатель был три раза выше. Особо отмечено, что свежевыпавший снег практически не имеет микробов, но через 12 часов общее число микроорганизмов в нём будет насчитывать десятки на один 1 кв. мм.
Автор: Семен Зайцев