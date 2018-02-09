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NASA: Сегодня ночью к Земле приблизится астероид размером с многоэтажку
В ночь на 10 февраля ожидается приближение к Земле крупного астероида размером с многоквартирный дом. В NASA сообщили, что тела таких размеров пролетают вблизи планеты через каждые два года.

NASA: Сегодня ночью к Земле приблизится астероид размером с многоэтажку

В ночь с пятницы на субботу, с 9 на 10 февраля, следует ожидать приближение астероида диаметром 40 метров. Объект был обнаружен при помощи телескопа Catalina Sky Survey (CSS). По информации американского космического ведомства, максимальное расстояние до астероида составит 64 тыс. километров. Сближение с Землёй состоится в 01:30 (мск).

Пол Чодас, сотрудник Центра слежения за внеземными и околоземными объектами NASA, сообщил в массмедиа, что размер приближающегося тела будет несколько больше, чем болид, вошедший в атмосферу планеты и пронесшийся вслед за этим над Челябинской областью почти пять лет назад.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 20:38
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