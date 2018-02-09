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СМИ: Наушники AirPods загорелись и чуть не покалечили владельца
Беспроводные наушники AirPods загорелись во время использования. О факте возгорания, произошедшем в тренажерном зале в ушах пользователя сообщают СМИ со ссылкой на владельца загоревшегося аудиодевайса. Отмечается, что вначале периферийное устройство прекратило функционировать, а затем перестало работать.

СМИ: Наушники AirPods загорелись и чуть не покалечили владельца


Владелец вынул наушники и отправился за помощью. После возвращения он увидел, что пара AirPod, оставленных на одном из тренажеров стали выглядеть, как расплавленный пластиковый ком, потерявший свои функциональные возможности. Помимо этого, на устройстве выявили признаки горения. Само пламя, предположительно, появилось уже после того, как владелец отправился за помощью. Молодой человек отметил, что не представляет последствия для своих ушей, если бы AirPod оставались надетыми в момент возгорания.

СМИ: Наушники AirPods загорелись и чуть не покалечили владельца


В спортзале инцидент прошел незамеченным, поэтому точно восстановить картину событий не представляется возможным. Собственник AirPod обвинил в инциденте аккумулятор гаджета и призывает иных пользователей быть осторожнее при использовании. Иных сообщений о возгорании гаджета пока не поступало. Представители Apple отметили, что переговорят с пострадавшим и станут расследовать обстоятельства, вызвавшие возгорание наушников.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 20:50
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