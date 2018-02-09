В Иваново пьяный мужчина едва не погиб при попытке сжечь офис и свое начальство
В городе Иваново зафиксировали случай поджога офисного помещения. Один из работников поссорился со своим начальством. Вслед за этим мужчина принёс канистру бензина, разлил его и поджег, в результате помещении было охвачен огнем.
В ходе расследования было установлено, что перед совершением преступления работник одной из региональных компаний поссорился со своим руководством. Затем он ненадолго пропал, а вскоре совершил уголовно наказуемое деяние. Возгорание в помещении произошло вследствие того, что жидкость была разлита по полу офиса и подожжена.
Особо отмечено, что повреждения при совершении преступления получил сам поджигатель, его оперативно доставили в одну из больниц областного города. Врачи, осмотрев пациента, диагностировали ожоги различной степени тяжести, вызванные воспламенившейся горючей жидкостью.
В ходе расследования было установлено, что перед совершением преступления работник одной из региональных компаний поссорился со своим руководством. Затем он ненадолго пропал, а вскоре совершил уголовно наказуемое деяние. Возгорание в помещении произошло вследствие того, что жидкость была разлита по полу офиса и подожжена.
Особо отмечено, что повреждения при совершении преступления получил сам поджигатель, его оперативно доставили в одну из больниц областного города. Врачи, осмотрев пациента, диагностировали ожоги различной степени тяжести, вызванные воспламенившейся горючей жидкостью.
Автор: Семен Зайцев